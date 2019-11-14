Экономика
Петрозаводск говоритНеиспользованные средства материнского капитала проиндексируют
В Пенсионном фонде России сообщили, что все средства материнского капитала, которые не были использованы, будут проиндексированы 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.ТАСС15 ноября в 23:09
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В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы
ТАСС15 ноября в 23:09
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Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
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