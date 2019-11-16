Экономика

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритНеиспользованные средства материнского капитала проиндексируют

В Пенсионном фонде России сообщили, что все средства материнского капитала, которые не были использованы, будут проиндексированы 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Факты16 ноября в 03:11

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звезда16 ноября в 03:09

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ГЛАС.RU16 ноября в 01:51
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Газета.Ru 05:02
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Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
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Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
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Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии

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Телеканал 360° 05:25
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КузПресс 15 ноября в 21:20
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Слава труду (Бавлы) 16 ноября в 11:35
Общество

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РБК 04:22
Экономика

Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис.
Коммерсантъ 04:55
Общество

Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

Столица на Онего 06:11
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru вчера в 23:03
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Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

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Казанцы до премьеры увидели фильм Анны Пармас «Давай разведемся»

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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Гаджеты

Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel

Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
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Армия и оружие

Сразу два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Впервые сразу два беспилотника ВВС США Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Газета.Ru 05:20
Футбол

Гончаренко не стал оценивать игру Дзагоева

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не стал оценивать игру Алана Дзагоева, который впервые после травмы вышел на поле и принял участие в товарищеской игре с ростовским СКА По словам главного тренера, в первом тайме было много осмысленных атак, а во втором, когда ушел Дзагоев, их стало меньше.
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Посадившую мальчика за руль мать уличили в новых нарушениях

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Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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