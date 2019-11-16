Экономика

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритНеиспользованные средства материнского капитала проиндексируют

В Пенсионном фонде России сообщили, что все средства материнского капитала, которые не были использованы, будут проиндексированы 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Факты16 ноября в 03:11

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ГЛАС.RU16 ноября в 01:51

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звезда16 ноября в 03:09

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09
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