Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНеиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Представители Пенсионного фонда России подчеркнули, что остаток средств будет проиндексирован в 2020 году вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату. С 1 января материнский капитал будет проиндексирован на 3,8 процентов.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Фактывчера в 03:11

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звездавчера в 03:09

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ГЛАС.RUвчера в 01:51
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