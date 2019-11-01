Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНеиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Представители Пенсионного фонда России подчеркнули, что остаток средств будет проиндексирован в 2020 году вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату. С 1 января материнский капитал будет проиндексирован на 3,8 процентов.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Факты16 ноября в 03:11

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ГЛАС.RU16 ноября в 01:51

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звезда16 ноября в 03:09

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09
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В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина с Зеленским

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Коммерсантъ вчера в 11:58
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
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В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа

Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Paparazzi.ru вчера в 03:11
Здоровье

В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
РИА Новости вчера в 09:31
Экономика

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В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

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В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

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Путешествия

Российские туроператоры начали продавать путевки в Сирию

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Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в одну из клиник Москвы.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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В Крым запустят поезда из Екатеринбурга и Мурманска

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В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

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Суд вынес приговор «Деду Пикету», который ударил полицейского в сквере

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По предварительным данным, главным героем новой Half-Life станет Аликс Вэнс - основной напарник Гордона Фримена, а события развернутся незадолго до начала второй части.
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Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

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На Украине сравнили Зеленского и Порошенко в пользу последнего

По словам экс-министра юстиции Елены Лукаш, при бывшем президенте Петре Порошенко не закрывали телеканалы и пытались поднять минимальную зарплату.
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Тимур Батрутдинов впервые поцеловался на проекте «План Б»

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Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

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