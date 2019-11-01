Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНеиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Представители Пенсионного фонда России подчеркнули, что остаток средств будет проиндексирован в 2020 году вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату. С 1 января материнский капитал будет проиндексирован на 3,8 процентов.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.
ТАСС15 ноября в 23:09

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Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звезда16 ноября в 03:09

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ГЛАС.RU16 ноября в 01:51

Неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Аргументы и Факты16 ноября в 03:11

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

ПФР: неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ФедералПресс15 ноября в 23:28

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09
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Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

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Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
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Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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Политика

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Авто

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Гаджеты

100-ваттная зарядка Xiaomi появится в следующем смартфоне компании

Мощность зарядки, напомним, составляет 100 Вт. Возобновленная рекламная компания технологии Super Charge Turbo указывает на то, что она дебютирует скоро в следующем флагманском смартфоне компании.
iXBT.com вчера в 23:15
Общество

Кандидатам на пост мэра Челябинска дали по десять минут

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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

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Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
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РИА Новости вчера в 15:09
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
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Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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Ученые обнаружили в Магеллановых Облаках «космических павлинов»

Территория новостей 16 ноября в 00:07
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
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Экономика

В экономику Югры инвестировали около 1 трлн рублей

Наталья Комарова добавила, что к 2024 году инвестиции в экономику округа должны достигнуть 1,4 трлн рублей.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
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Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

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Происшествия

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Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
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Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
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