с чего всё началось

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA. Это произошло недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар.

Происшествия В Екатеринбурге загорелось административное здание Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Общество В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".

Политика Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

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Общество Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.

Политика ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.

Общество ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».

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Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Политика Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.