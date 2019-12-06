Армия и оружие
Lenta.ruНеизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA. Это произошло недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар.
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с чего всё началось
Добавим, что Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник вторую часть большого расследования, доказывающего участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).Народные новости07:39
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Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Футбол
CAS сократил срок трансферного запрета «Челси» в два раза
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых футболистов.
Общество
Самые популярные у россиян в 2019 году породы собак назвали кинологи
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Культура
Ургант заявил, что готов примирить Певцова и Познера
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова, раскритиковавшего журналиста Владимира Познера за высказывание об абортах и гомоссексуализме.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Политика
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
Футбол
«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым
Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Происшествия
Подросток погиб, упав с балкона высотки в Липецке
На улице Зои Космодемьянской в Липецке 6 декабря произошел несчастный случай. С балкона высотки упал подросток.
Общество
Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины
В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Политика
ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
Биатлон
Куклина заняла 5-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Общество
ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ
По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».
Общество
Названы пять продуктов, которые вредно есть на пустой желудок
Общество
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.