Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНеизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA. Это произошло недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар.
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с чего всё началось
Добавим, что Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник вторую часть большого расследования
, доказывающего участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).
Народные новости07:39

Подробнее о событии

СМИ: на востоке Сирии неизвестные атаковали американскую базу

ТАСС05:21

SANA: на базу США в Сирии совершено вооруженное нападение

Газета.Ru04:40

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Известия05:01

В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу

РИА Новости04:47

СМИ: на военную базу США в Сирии напали неизвестные

Телеканал 360°05:15

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Lenta.ru04:32

SANA: Неизвестные напали на базу США в Сирии

RT на русском04:21
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Политика

Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения

РИА Новости 09:43
Политика

Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

Lenta.ru 09:15
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 08:15
Футбол

CAS сократил срок трансферного запрета «Челси» в два раза

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых футболистов.
РБК 06:51
Общество

Самые популярные у россиян в 2019 году породы собак назвали кинологи

UfacityNews.ru 05:20
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Известия 08:07
Общество

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

ТАСС 09:24
Культура

Ургант заявил, что готов примирить Певцова и Познера

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова, раскритиковавшего журналиста Владимира Познера за высказывание об абортах и гомоссексуализме.
Телеканал 360° вчера в 01:05
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Общество

Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

Lenta.ru 08:08
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Политика

Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
РИА Новости 08:56
Футбол

«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым

Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Матч ТВ 01:59
Происшествия

Подросток погиб, упав с балкона высотки в Липецке

На улице Зои Космодемьянской в Липецке 6 декабря произошел несчастный случай. С балкона высотки упал подросток.
LipetskMedia.ru 09:01
Общество

Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины

В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Утро.ru 04:59
Общество

Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ

Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Эхо Москвы 09:00
Политика

ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
ФАН 08:24
Биатлон

Куклина заняла 5-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Prognozist вчера в 12:00
Футбол

Фанаты «Зенита» поддержат бойкот фанатов «Спартака»

REGNUM 09:27
Общество

ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ

По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».
News.ru 09:28
Общество

Названы пять продуктов, которые вредно есть на пустой желудок

Волгоградская правда 01:46
Общество

Минобороны России испытало спутник-инспектор

RT на русском 09:10
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru 07:12
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Политика

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
ТАСС 08:02
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
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