Политика
Lenta.ruНеизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». В то же время он еще раз предложил их Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.
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с чего всё началось
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.РИА Новости00:52
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим оппозиционерам.
Дождь 06:18
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес
«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу
На днях же Настя публично призналась мужу в любви, поблагодарив его за «крылья за ее спиной».
Телепрограмма 04:19
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика
Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.
Коммерсантъ 06:06
Экономика
Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Политика
Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.
ТАСС 06:12
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Происшествия
Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти
По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21