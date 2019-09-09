Политика

Lenta.ruLenta.ruНеизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». В то же время он еще раз предложил их Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.
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с чего всё началось

Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости00:52

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Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

РИА Новости00:52

Детектив из ФРГ заявил о готовности обсудить передачу материалов по MH17

РБК03:23

В Малайзии заинтересовались данными немецкого детектива по сбитому над Донбассом Boeing

URA.Ru01:31

Немецкий детектив предложил Малайзии обсудить передачу улик по MH17

Московский Комсомолец01:52

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

Lenta.ru02:36

Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

Газета.Ru01:24

Немецкий детектив готов раскрыть новые данные по крушению МН17

Телеканал 360°01:21
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Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
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Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим оппозиционерам.
Дождь 06:18
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
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Собчак прокомментировала свою беременность

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Московский Комсомолец 03:47
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Происшествия

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Авто

Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России

Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика

В Липецкой области сегодня выбирают губернатора

Kursk.com вчера в 01:55
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес

«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу

На днях же Настя публично призналась мужу в любви, поблагодарив его за «крылья за ее спиной».
Телепрограмма 04:19
Армия и оружие

Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

РБК 04:33
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Стал известен победитель на выборах губернатора Забайкалья

Газета.Ru 02:02
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

REGNUM 05:53
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика

Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.
Коммерсантъ 06:06
Экономика

Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье

"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
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Политика

Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.
ТАСС 06:12
Политика

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Происшествия

Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти

По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика

На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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