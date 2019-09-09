Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.

с чего всё началось

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». В то же время он еще раз предложил их Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.

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