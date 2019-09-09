Политика
Lenta.ruНеизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». В то же время он еще раз предложил их Амстердаму. Он также сообщил, что передаст данные России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.
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с чего всё началось
Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.РИА Новости00:52
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Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
РИА Новости 04:25
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье
В Башкирии прививки от гриппа получат 1,8 миллиона человек
Минздрав республики планирует привить 45 процентов населения Башкирии.
ПроТуймазы 00:57
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Энергетика
Оман не верит в возможность роста цены нефти до $80 за баррель
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около $60 за баррель.
ТАСС 03:42
Политика
На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия»
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
REGNUM вчера в 15:15
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.
Фонтанка.Ру вчера в 17:41
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:49
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Футбол
Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!»
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.
Бомбардир.ру 02:06
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Единоборства
Дата проведения следующего боя Емельяненко пока не утверждена
Дата проведения следующего боя российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко пока не утверждена, на данный момент ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского спортсмена.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Общество
Высокинский запустил портал с планами на будущее
Мэр Александр Высокинский представил геопортал Екатеринбурга, на котором можно узнать планы на строительство школ и детсадов в городе до 2035 года.
Екатеринбург-ТВ 04:30
Экономика
Китайские госкомпании хотят купить долю ВТБ в En+
Интерес к принадлежащему ВТБ пакету акций En+ Group проявили две китайские промышленные группы, аффилированные с государством.
REGNUM 04:26
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Политика
Макаренко назвал навальнистов политическим мусором, а проект Навального — «слабоумным»
Эрнест Макаренко, блогер, общественный деятель, оценил инициативу Навального по организации УГ, назвав проект слабоумным, не умным.
NewInform 04:39
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00