Армия и оружие

REGNUMREGNUMНеизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства. Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня вооружённые силы Израиля в ответ на обстрел территории государства нанесли авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС.
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Наука

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Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
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Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
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В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
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В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
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