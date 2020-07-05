Армия и оружие
REGNUMНеизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства. Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня вооружённые силы Израиля в ответ на обстрел территории государства нанесли авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС.
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Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна 09:02
Футбол
«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ
В матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону».
RT на русском 15:57
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Наука
Ученые предупредили, что недостаток сна может привести к смерти
Американские ученые выяснили, что острая нехватка сна приводит к смерти животных и насекомых.
Профиль 14:50
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 02 июля в 10:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
Автоспорт
Первый в сезоне этап «Формулы-1» выиграл Валттери Боттас
Завершился первый в этом сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
BFM.ru 14:19
Армия и оружие
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 17:09
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Авто
160-тонный конкурент БелАЗа имеет 20 колес
Использование обычных колес вместо покрышек, имеющих сверхбольшие размеры, предоставило возможность самосвалу, который загружен до 160 тонн, преодолевать на скорости в 60 км/час расстояние, превышающее в 4 раза то, которое проезжают обычные самосвалы.
Car.ru 14:07
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
Общество
Сторонники Навального начали травлю Малышевой из-за поездки в США
Сторонники блогера Алексея Навального начали травлю врача и телеведущей Елены Малышевой из-за ее поездки в США в разгар пандемии коронавируса.
URA.Ru 14:14
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Политика
Правящая партия Сербии победила на выборах в парламент
Правящая Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича победила на парламентских выборах, сообщает Республиканская избирательная комиссия.
Газета.Ru 16:23
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56