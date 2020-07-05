«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства. Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня вооружённые силы Израиля в ответ на обстрел территории государства нанесли авиаудары по объектам палестинского движения ХАМАС.

Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

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