В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.

Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

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