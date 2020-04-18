Происшествия
Газета.RuНеизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
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В УМВД прокомментировали видео с избиением врача скорой помощи в Кирово-Чепецке
PRO Город Кирово-Чепецк08:20
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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