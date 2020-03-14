Армия и оружие
Lenta.ruНеизвестные нанесли удар по базе с войсками США в Ираке
Базу, на которой располагаются в том числе войска международной коалиции, возглавляемой США, обстреляли второй раз за четыре дня. По словам одного из иракских военных, на ее территорию упало не менее 10 ракет. В то же время о пострадавших или погибших пока не сообщается.
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Общество
В Кемерове рассказали о состоянии двух заразившихся коронавирусом
Состояние двоих жителей Кемерова, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом
Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства
Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
Общество
Власти Кузбасса рекомендовали отправить детей на каникулы на 2 недели
Ввести каникулы либо организовать дистанционное обучение в образовательных учреждениях Кемеровской области рекомендовал Департамент образования и науки Кемеровской области 14 марта, сообщает информационный портал «Вашгород.ру» со ссылкой на документ.
Общество
Покинувший Россию комик объявил о своем возвращении
Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за проверки полиции, объявил о своем возвращении.
Политика
В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Политика
Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Культура
На фестивале в Южно-Сахалинске выбрали лучшие сериалы России
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Общество
«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса
Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
Музыка
Решение о проведении «Евровидения» примут в начале апреля
"Думаю, что решение будет принято в начале апреля", - цитирует ее ТАСС.
Общество
Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Шоу-бизнес
Диденко рассказала дочери про смерть отца
Ранее KazanFirst писал о том, что Екатерина Диденко повысила цены на рекламу после смерти мужа.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Общество
Тётя Макгрегора скончалась из-за коронавируса
Политика
Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии
Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.