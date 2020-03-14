Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНеизвестные нанесли удар по базе с войсками США в Ираке

Базу, на которой располагаются в том числе войска международной коалиции, возглавляемой США, обстреляли второй раз за четыре дня. По словам одного из иракских военных, на ее территорию упало не менее 10 ракет. В то же время о пострадавших или погибших пока не сообщается.
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AP: На иракскую военную базу Эт-Таджи упали более десяти ракет

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
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