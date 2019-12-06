Армия и оружие
ИнфоросНеизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Как передает сирийское государственное агентство SANA, 6 декабря группа неизвестных людей напала на базу американских ВС, находящуюся вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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с чего всё началось
Добавим, что Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник вторую часть большого расследования, доказывающего участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).Народные новости07:39
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