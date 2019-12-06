с чего всё началось

Как передает сирийское государственное агентство SANA, 6 декабря группа неизвестных людей напала на базу американских ВС, находящуюся вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

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