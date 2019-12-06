Армия и оружие
ИзвестияНеизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA в пятницу, 6 декабря. Отмечается, что атака произошла в момент прибытия на базу автоколонны с военной техникой и оборудованием.
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Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа
Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
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Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
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Как выяснилось, кто-то выставил на продажу дом Анастасии Волочковой. Журналисты обратились к пиар-агенту балерины.
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Девушка похвалилась помолвочным кольцом Игрок клуба "Химки", 27-летний Андрей Зубков, сделал предложение бывшей избраннице Андрея Григорьева-Апполонова Марии Банковой.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
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В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
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Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги
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Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
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На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса
Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
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Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Армия и оружие
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Зубков назвал поверхностными заявления Запашного о «Тайгане»
Заявления генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда ЗАПАШНОГО насчет решения суда о закрытии парка львов «Тайган» имеют поверхностных характер.
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Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Спорт
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Ранее ГЛАС сообщал, что новейший шведский истребитель получил "грим" российского Су-57.
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.