Армия и оружие
ИзвестияНеизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA в пятницу, 6 декабря. Отмечается, что атака произошла в момент прибытия на базу автоколонны с военной техникой и оборудованием.
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с чего всё началось
Добавим, что Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник вторую часть большого расследования, доказывающего участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).Народные новости07:39
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