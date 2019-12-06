Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНеизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA в пятницу, 6 декабря. Отмечается, что атака произошла в момент прибытия на базу автоколонны с военной техникой и оборудованием.
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СМИ: на востоке Сирии неизвестные атаковали американскую базу

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