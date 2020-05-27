Армия и оружие
Аргументы и ФактыНеизвестные напали на колонну американских военных в Сирии
Ранее СМИ сообщили о переброске американских военных из Ирака на базу в сирийской провинции Эль-Хасаке. В последние два месяца информация о нападениях неизвестных отрядов на военнослужащих США в Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре стала появляться регулярно.
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с чего всё началось
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.РБКвчера в 19:46
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Эксперты считают, что к пандемии коронавируса, власть и граждане подошли с большим грузом разногласий и кризис только усилил противоречия.
Муксун.fm вчера в 02:26
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Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
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РИА Новости вчера в 20:03
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
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Газета.Ru вчера в 12:04
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Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
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Известия 25 мая в 07:12
Происшествия
Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе
Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка.
Газета Кемерова вчера в 12:29
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США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Общество
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
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Финансы
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В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
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Последний раз изменения в список вносили 16 мая, когда разрешили продавать «Средства коллективной и индивидуальной защиты в электроустановках, электрическое оборудование, кабельная продукция».
FreeNews-Volga вчера в 22:57
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
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Общество
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия вчера в 13:47
Политика
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Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv вчера в 01:38
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Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle
Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
За неделю зафиксировано 65 случаев нарушения перемирия в Донбассе со стороны украинских военных, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
RuNews24.ru вчера в 01:07
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
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Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета вчера в 14:37
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Трамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга.
Российская газета 01:59