Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНеизвестные напали на колонну американских военных в Сирии

Ранее СМИ сообщили о переброске американских военных из Ирака на базу в сирийской провинции Эль-Хасаке. В последние два месяца информация о нападениях неизвестных отрядов на военнослужащих США в Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре стала появляться регулярно.
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с чего всё началось
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает
 сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.
РБКвчера в 19:46

Подробнее о событии

САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных

РИА Новостивчера в 18:27

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБКвчера в 19:46

Пентагон опроверг сообщения о нападении на военных США в Сирии

Известиявчера в 20:20

Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии

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Коммерсантъвчера в 19:59

SANA: Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре

Российская газетавчера в 18:26

СМИ: военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре

ТАССвчера в 17:18
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
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Политика

Эксперты отмечают рост агрессии населения к власти

Эксперты считают, что к пандемии коронавируса, власть и граждане подошли с большим грузом разногласий и кризис только усилил противоречия.
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Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

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Ведомости вчера в 16:18
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Происшествия

В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель

Полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
RT на русском 02:04
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

РИА Новости вчера в 20:03
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 68 человек

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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Происшествия

Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе

Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка.
Газета Кемерова вчера в 12:29
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Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

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Lenta.ru 02:47
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Общество

В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса

РИА Новости 02:57
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Общество

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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия вчера в 13:47
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Политика

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США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия, следует из официального ответа украинского минздрава журналистам.
Взгляд.ру вчера в 05:10
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

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Политика

Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle

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REGNUM 01:54
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Армия и оружие

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

За неделю зафиксировано 65 случаев нарушения перемирия в Донбассе со стороны украинских военных, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
RuNews24.ru вчера в 01:07
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
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Политика

Трамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга.
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