с чего всё началось

Ранее СМИ сообщили о переброске американских военных из Ирака на базу в сирийской провинции Эль-Хасаке. В последние два месяца информация о нападениях неизвестных отрядов на военнослужащих США в Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре стала появляться регулярно.

Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии

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