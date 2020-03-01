Происшествия
Российская газетаНеизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция. Инцидент произошел в Анкаре 29 февраля. Примерно в 11 вечера три группы людей (в каждой было около десяти человек) ворвались в квартиры, в которых проживали представители СМИ.
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с чего всё началось
«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30-23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении на сайте Sputnik Турция.RT на русском17:33
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