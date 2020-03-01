Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНеизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция. Инцидент произошел в Анкаре 29 февраля. Примерно в 11 вечера три группы людей (в каждой было около десяти человек) ворвались в квартиры, в которых проживали представители СМИ.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30-23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится
 в сообщении на сайте Sputnik Турция.
RT на русском17:33

Подробнее о событии

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik-Турция

Коммерсантъ18:39

Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

РБК17:39

Главред RT Симоньян сообщила о нападении на трех сотрудников в Турции. «Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали»

URA.Ru16:35

В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ

Lenta.ru17:10

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

РИА Новости16:43

В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция

RT на русском17:33

Симоньян сообщила о нападении на журналистов RT в Анкаре

БИЗНЕС Online15:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:57, Ашберн
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском 14:55
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 15:41
Космос

Член–корреспондент РАН Геннадий Аншаков высоко оценил работы воспитанников самарского технопарка «Кванториум-63»

НИА Самара вчера в 07:11
Политика

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Наука

Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты

По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.
N+1 27 февраля в 14:00
Игры

Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае

Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Газета.Ru 27 февраля в 12:52
Общество

В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019.
Известия 18:39
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Общество

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Газета.Ru 19:48
Общество

Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта

Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
ТАСС вчера в 04:24
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:51
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС 15:12
Политика

47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

Новостной фронт 18:59
Гаджеты

Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи

Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Ferra 27 февраля в 11:30
Политика

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Российская газета 11:45
Кино

Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта

iReactor вчера в 23:42
Экономика

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Известия вчера в 07:41
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости 18:35
Наука

Новый тип шизофрении обнаружили

Участниками международного эксперимента стали 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых человека не старше 45 лет.
ToDay News Ufa вчера в 00:51
Авто

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter 27 февраля в 07:46
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
ТАСС 06:39
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Политика

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны

Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).
Московский Комсомолец 20:38
Автоспорт

Боттас стал лучшим в последний день предсезонных тестов «Ф-1»

Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам шестого, заключительного, дня предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости вчера в 13:02
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 01:06
Футбол

Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину

Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.
RT на русском вчера в 08:43
Общество

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Коммерсантъ 20:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное