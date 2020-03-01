с чего всё началось

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция. Инцидент произошел в Анкаре 29 февраля. Примерно в 11 вечера три группы людей (в каждой было около десяти человек) ворвались в квартиры, в которых проживали представители СМИ.

Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Наука Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.

Общество В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.

Общество Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".

Политика Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.

Наука Новый тип шизофрении обнаружили Участниками международного эксперимента стали 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых человека не старше 45 лет.

Транспорт Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.