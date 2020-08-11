Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Как сообщается на сайте медиакорпорации, нападавшие были в черной униформе без опознавательных знаков. Один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Сами журналисты не были задержаны.