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BFM.ru
BFM.ru

В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си

В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си, сообщает РБК со ссылкой на Русскую службу британского СМИ. Трое журналистов компании имели аккредитации, выданные министерством иностранных дел Белоруссии. При этом они носили опознавательные жилетки и имели журналистские удостоверения.В источнике
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Известия

Русская служба Би-би-си заявила о нападении силовиков в Минске

Известия17:21
Газета.Ru

Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске

Газета.Ru17:19
РЕН ТВ

«Русская служба BBC» заявила о нападении на журналистов в Минске

РЕН ТВвчера в 16:44
Эхо Москвы

Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Эхо Москвы17:03
РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
ТАСС

В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»

ТАССвчера в 16:12
Интерфакс

«Би-Би-Си» сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске

Интерфакс17:14

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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