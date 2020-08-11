В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си

В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си, сообщает РБК со ссылкой на Русскую службу британского СМИ. Трое журналистов компании имели аккредитации, выданные министерством иностранных дел Белоруссии. При этом они носили опознавательные жилетки и имели журналистские удостоверения.