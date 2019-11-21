Происшествия
ТАССНеизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. "Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей", - сказал источник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Сенат США принял временный бюджет страны
Сенат США в четверг принял временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования.
Общество
Возбуждено новое дело о хищении на космодроме «Восточный»
Возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения крупной суммы, предназначенной для строительства комплекса на космодроме «Восточный».
Хоккей
Кучеров не поможет «Тампе» в ближайшем матче НХЛ
Происшествия
Гаражный бокс горел на улице Горной в Иркутске утром 22 ноября
Пожар произошел в гаражном боксе на улице Горной в Иркутске утром 22 ноября.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Экономика
Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии
В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Происшествия
Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите
Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
Политика
МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса
"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".