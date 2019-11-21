Происшествия

ТАССТАССНеизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. "Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей", - сказал источник.
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Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

ТАСС12:29

Появились фото авто, сожженного в лесу после перестрелки и кражи 30 млн рублей в Кольцово

URA.Ru17:31

Мужчину, у которого грабители отобрали 30 миллионов возле Кольцово, увезли в больницу с ранением ягодиц

Екатеринбург Онлайн21:23

У аэропорта Кольцово вооруженные грабители отняли у мужчины 30 млн рублей. Пострадавший в больнице

66.ru13:03

Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей

ТагилСити.ру12:57

В Екатеринбурге криминальное трио ограбило мужчину на 30 миллионов рублей

КП - Екатеринбург15:40

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Вести.Ru12:42
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Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
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Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
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Сенат США в четверг принял временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования.
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Возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения крупной суммы, предназначенной для строительства комплекса на космодроме «Восточный».
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Кучеров не поможет «Тампе» в ближайшем матче НХЛ

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Гаражный бокс горел на улице Горной в Иркутске утром 22 ноября

Пожар произошел в гаражном боксе на улице Горной в Иркутске утром 22 ноября.
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Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
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Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
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Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец вчера в 11:30
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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

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Армия и оружие

В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
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Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Московский Комсомолец 09:29
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Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
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Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
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Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
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Овечкин ударил Панарина и получил удаление

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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
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Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите

Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
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"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
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