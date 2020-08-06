Армия и оружие
Вести.RuНеизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Незаконная американская военная база, расположенная в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. О происшествии сообщило сирийское издание Al-Watan. Как отмечается, американскую базу в городе аш-Шаддади обстреляли неизвестные.
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Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan. По утверждению издания, незаконная американская база, расположенная в городе аш-Шаддади, была обстреляна неизвестными.РИА Новости17:05
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ТАСС 21:41
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
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URA.Ru 20:59
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В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.
Российская газета 21:00
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При взрыве в Бейруте 50 человек погибли и 2,8 тысячи пострадали
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Mockva.ru вчера в 15:46
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С каждым годом у автомобилистов падает интерес к такому виду защиты личного транспорта от порчи и угона.
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" оказалась сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс".
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