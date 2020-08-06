Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan. По утверждению издания, незаконная американская база, расположенная в городе аш-Шаддади, была обстреляна неизвестными.

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Незаконная американская военная база, расположенная в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. О происшествии сообщило сирийское издание Al-Watan. Как отмечается, американскую базу в городе аш-Шаддади обстреляли неизвестные.

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