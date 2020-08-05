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Вести.Ru
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Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Незаконная американская военная база, расположенная в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. О происшествии сообщило сирийское издание Al-Watan. Как отмечается, американскую базу в городе аш-Шаддади обстреляли неизвестные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии

Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan.
РИА Новости17:05
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Известия

Американскую военную базу атаковали в Сирии

Известия19:52
RT на русском

СМИ: В Сирии обстреляли американскую базу

RT на русском19:20
Российская газета

В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу

Российская газета17:14
REGNUM

На северо-востоке Сирии обстреляли военную базу США — СМИ

REGNUM17:47
Московский Комсомолец

В Сирии атаковали незаконную американскую военную базу

Московский Комсомолец17:26
Вести.Ru

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru18:25
РИА Новости

СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии

РИА Новости17:05
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых

Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы.
Городовойвчера в 03:24
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line4 августа в 13:10
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40
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Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ruвчера в 15:40
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