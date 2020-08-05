ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых

Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы.