Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
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Незаконная американская военная база, расположенная в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. О происшествии сообщило сирийское издание Al-Watan. Как отмечается, американскую базу в городе аш-Шаддади обстреляли неизвестные.В источнике
С чего всё началось
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan.
РИА Новости17:05
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