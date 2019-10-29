Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

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