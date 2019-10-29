Происшествия
Газета.RuНеизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
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Неизвестные избили политика Сергея Угляницу, оппонента губернатора Левченко
Московский Комсомолецвчера в 22:11
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Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Политика
Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Общество
Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Политика
Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»
Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
Общество
«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Происшествия
Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали
Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Происшествия
В Чите на территории торговой базы застрелили медведя
Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Общество
Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака
Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Шоу-бизнес
Мать Риты Дакоты снова выходит замуж
Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер Raize
Пользователям стали доступны шпионские снимки нового неанонсированного кроссовера Toyota Raize.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Армия и оружие