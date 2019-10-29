Происшествия

Газета.RuГазета.RuНеизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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Неизвестные избили политика Сергея Угляницу, оппонента губернатора Левченко

Московский Комсомолецвчера в 22:11

Российского депутата избили железной трубой

Lenta.ruвчера в 17:53

Известного политика зверски избили в Иркутской области

РЕН ТВвчера в 09:46

Иркутского депутата избили неизвестные

Известиявчера в 11:15

Депутат думы Усолья‑Сибирского сообщил об избиении неизвестными в масках

Медиазонавчера в 10:35

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Газета.Ruвчера в 12:51

Двое неизвестных напали на оппонента Сергея Левченко

Твой Иркутсквчера в 09:32
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Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Политика

Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
REGNUM вчера в 20:41
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Общество

Ураган обесточил уже 47 населённых пунктов Приангарья

REGNUM 00:56
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Общество

Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги

Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru вчера в 11:27
Общество

Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости вчера в 20:47
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Политика

Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»

Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
REGNUM 00:36
Общество

«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кубанские новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали

Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Lenta.ru вчера в 07:56
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

В Чите на территории торговой базы застрелили медведя

Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.
Российская газета вчера в 23:28
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Авто

Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах

Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета 28 октября в 11:00
Общество

Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака

Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Lisa.ru 28 октября в 00:30
Армия и оружие

США отнимут у Сирии нефтяные месторождения

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Политика

Путин открыл памятник Примакову в Москве

Российская газета вчера в 08:41
Экономика

Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Мать Риты Дакоты снова выходит замуж

Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
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Авто

Toyota готовит новый компактный кроссовер Raize

Пользователям стали доступны шпионские снимки нового неанонсированного кроссовера Toyota Raize.
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Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Армия и оружие

Тульский «Панцирь-С» в Сербии уничтожил условного противника

Первый Тульский 28 октября в 07:47
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