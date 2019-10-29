Происшествия

Газета.RuГазета.RuНеизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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Бывшего члена иркутского отделения КПРФ Сергея Угляницу избили двое неизвестных

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Бывшего члена партии КПРФ Сергея Угляница жестоко избили в Усолье-Сибирском

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Двое неизвестных напали на оппонента Сергея Левченко

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Неизвестные напали на оппозиционного политика Сергея Угляницу в Усолье-Сибирском

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Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
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Samsung представил концепцию нового складного смартфона

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В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
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Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
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Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.
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Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
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На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

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Gazeta.SPb вчера в 09:01
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