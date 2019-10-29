Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Экономика Тюмень выделит Курганской области крупную сумму «Предусмотрены субсидии бюджету Курганской области на софинансирование вопросов местного значения на 2020 год в сумме 156 млн 228 тыс. рублей, на 2021 год — 268 млн 520 тыс. рублей, на 2022 год — 51 млн 772 тыс. рублей», — говорится в документе.

Общество Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.

Футбол Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.

Наука Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.

Политика 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Общество В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Хоккей Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто» Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.

Общество Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.

Политика На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.