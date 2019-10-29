Происшествия
Газета.RuНеизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
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Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам 30 в лет в оппозиции и на себе испытал разные методы давления и противостояния.
— Сергей Левченко, российский политикREGNUM 04:37
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Бывшего члена иркутского отделения КПРФ Сергея Угляницу избили двое неизвестных
Телеинформвчера в 23:42
Бывшего члена партии КПРФ Сергея Угляница жестоко избили в Усолье-Сибирском
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Неизвестные напали на оппозиционного политика Сергея Угляницу в Усолье-Сибирском
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