Происшествия

Газета.RuГазета.RuНеизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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Сергей Левченко
Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам 30 в лет в оппозиции и на себе испытал разные методы давления и противостояния.
— Сергей Левченко, российский политикREGNUM 04:37

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