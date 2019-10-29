Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам 30 в лет в оппозиции и на себе испытал разные методы давления и противостояния.

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

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