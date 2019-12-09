Происшествия

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяТринадцать школ Москвы проверяют после сообщений о «минировании»

Сегодня и неделей ранее в Москве идет волна «минирований». Так специалисты уже проверили Храм Христа Спасителя, различные районные суды, торговые центры — недавно из универмага «Цветной» эвакуировали 750 человек.
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В Москве эвакуировали ТРЦ «Город» и универмаг «Цветной»

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Угрозы взрыва в 20 московских школах не подтвердились

ТАССвчера в 08:23

Угрозы взрывов в московских школах не подтвердились

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Москва 24вчера в 06:10

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РИА Новостивчера в 06:37

Около 850 человек эвакуировали из школы на севере Москвы в связи с угрозой взрыва

Агентство Москвавчера в 05:31

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Интерфаксвчера в 04:39
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В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
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Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
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Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
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Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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Объявлены номинации на «Золотой глобус»

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Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.
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