Сегодня и неделей ранее в Москве идет волна «минирований». Так специалисты уже проверили Храм Христа Спасителя, различные районные суды, торговые центры — недавно из универмага «Цветной» эвакуировали 750 человек.

Тринадцать школ Москвы проверяют после сообщений о «минировании»

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