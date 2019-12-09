Происшествия
Вести ПодмосковьяТринадцать школ Москвы проверяют после сообщений о «минировании»
Сегодня и неделей ранее в Москве идет волна «минирований». Так специалисты уже проверили Храм Христа Спасителя, различные районные суды, торговые центры — недавно из универмага «Цветной» эвакуировали 750 человек.
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Около 850 человек эвакуировали из школы на севере Москвы в связи с угрозой взрыва
Агентство Москвавчера в 05:31
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В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
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Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
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Объявлены номинации на «Золотой глобус»
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Экономика
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Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.