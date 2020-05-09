Коронавирус
Газета.RuНеизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Политика
Путин пообещал, что Россия отметит юбилей Победы «широко и достойно»
Аргументы и Факты 03:30
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Здоровье
Названо самое опасное свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 08:58
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Lenta.ru 07 мая в 04:35
Общество
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу, представившись мэром Киева Виталием Кличко, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 13:40
Происшествия
Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево
На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
Сусанин 09:07
Общество
Вероятный срок выхода из ограничений назвали в правительстве РФ
Выйти из режима ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, Россия сможет в конце мая или начале июня.
Первый областной 04:39
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО 03:20
Политика
«Диванный эксперт» вызвал Усика на бой без правил
Украинский спортсмен Богдан Грицай назвал себя «диванным экспертом», который смеется с «ватных» видеороликов своего соотечественника и боксера Александра Усика, и вызвал последнего на бой без правил.
ProstoProSport 08:06
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа.
Журналистская правда 06:16
Политика
Пилотажные группы устроили авиашоу над Кубинкой
Четыре российских пилотажных группы ВКС России продемонстрировали свое мастерство в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Телеканал 360° 09:08
Общество
Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила в своём Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в регионах
Пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая, считает эксперт.
АБН 07:58
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Политика
Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
NewInform 08:03
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Здоровье
Власти Петербурга подтвердили смерть троих медиков от коронавируса
Власти Петербурга подтвердили смерть троих медиков от коронавируса Двое врачей Александровской больницы в Петербурге и медсестра Госпиталя для ветеранов войн умерли от коронавируса.
Медиазона 07:51
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45