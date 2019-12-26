Общество

Газета.RuГазета.RuНеизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста. Сообщается, что пожар на Пятницком кладбище произошел в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве

РИАМО11:34

Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

РИА Новости10:36

«Венки, портрет, письма поклонников — все сгорело»: мама Децла рассказала о пожаре на могиле сына

Телеканал 360°10:59

Отец Децла прокомментировал сообщения о пожаре на могиле артиста

Москва 2410:18

В Москве подожгли могилу Децла

Московский Комсомолец10:12

Мать Децла не верит в то, что могила сына загорелась случайно

Газета.Ru11:24

Мать Децла подтвердила, что могилу ее сына подожгли

Вечерняя Москва10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Футбол

«Лестер» vs «Ливерпуль». Вторые не станут первыми

Soccer.ru 11:00
Единоборства

Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Lenta.ru 10:36
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
ТАСС 11:46
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Хоккей

Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира

РИА Новости 11:48
Происшествия

В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:53
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Религия

РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
RT на русском 09:01
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Армия и оружие

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Политика Сегодня 11:05
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 24 декабря в 01:36
Армия и оружие

В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
РБК 10:12
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва главы района Воронежской области

REGNUM 08:21
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
Общество

Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок

Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
РИА Новости 11:26
Хоккей

Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади

РБК вчера в 16:47
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Газета.Ru 08:07
Общество

Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Коммерсантъ 09:29
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский считает урегулирование конфликта на юго-востоке страны важнейшим приоритетом.
Мой Брянск 04:38
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

REGNUM 10:51
Автоспорт

Бюджет «КамАЗ-Мастер» на «Дакар-2020» составит €11 млн

Коммерсантъ Казань 09:07
Авто

УАЗ создаёт кемпер на базе «Буханки»

Компания УАЗ – российский производитель внедорожников, грузовиков и микроавтобусов, создаёт кемпер на базе «Буханки».
Актуальные Новости 05:08
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Политика

Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией

Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
Красная весна 06:53
ещё по теме
Децл
Российский исполнитель
Российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт, известный под сценическими псевдонимами Децл, Le Truk и Juzeppe Jostko.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное