В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста. Сообщается, что пожар на Пятницком кладбище произошел в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле.

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