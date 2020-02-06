Общество

ВедомостиВедомостиДанные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля. По данным продавца, все они — клиенты МФО, входящей в топ-10 на рынке.
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с чего всё началось

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).
РБК21:00

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СМИ: данные 1,2 миллиона клиентов МФО выставили на продажу

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Данные более 1,2 млн клиентов МФО попали в интернет

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Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

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Данные 1,2 миллиона взявших микрозаймы россиян выставили на продажу

Lenta.ru22:10

Персональные данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу

Московский Комсомолец23:23

РБК: персональные данные более 1,2 млн клиентов МФО выставили на продажу

ТАСС21:37

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

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