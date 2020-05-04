Происшествия
ТАССНеизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов
По данным источника, в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о "минировании" пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва - Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.ТАСС09:23
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«Есть угроза взрыва на борту»: в Кольцово экстренно сел самолет, летящий из Москвы
КП - Екатеринбург10:07
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Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском 02 мая в 20:08
Общество
Власти Курганской области решили поддержать жителей поросятами
Власти Курганской области решили поддержать жителей поросятами.
Уральский меридиан 08:44
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Гаджеты
В смартфонах OnePlus появится функция Always On Display
Функция Always On Display в конкурентных смартфонах была реализована давно, приверженцы девайсов OnePlus теперь смогут расслабиться и получить удовольствие от обновления.
Goroday.ru 05:28
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Здоровье
Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19
Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Энергетика
Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
Российская газета 02 мая в 18:00
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Политика
Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США. Об этом он рассказал журналистам Fox News, передает ТАСС.
Lenta.ru 00:00
Футбол
У 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирус
Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги.
Спорт-Экспресс 09:59
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Футбол
«Атлетик» и «Реал Сосьедад» проведут финал Кубка Испании при зрителях
"Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна проведут финал Кубка Испании в присутствии зрителей.
Вести.Ru 10:12
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Общество
Евросоюз выделит €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз намерен выделить €1 млрд на финансирование международных усилий по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
Известия 09:58
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Политика
В Сербии планируют отменить чрезвычайное положение с 7 мая
Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах отменить чрезвычайное положение с 7 мая.
News.ru вчера в 16:37
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 02 мая в 06:38