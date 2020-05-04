Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

с чего всё началось

По данным источника, в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о "минировании" пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва - Санкт-Петербург.

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