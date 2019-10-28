с чего всё началось

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн. Нападавший также бросил в здание самодельную бомбу. Об этом сообщает французский портал Actu17.

Общество В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.

Политика Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Космос В SpaceX рассказали, когда корабль Starship отправится на Луну Американская компания SpaceX планирует запустить космический корабль Starship на Луну в автоматическом режиме до конца 2022 года, заявила операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение 10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.

Гаджеты Globalfoundries и TSMC договорились Крупнейшие производители полупроводниковой продукции договорились о широком взаимном лицензировании всех уже полученных во всем мире патентов, связанных с полупроводниковым производством, а также тех патентов, которые будут получены ими в течение следующих десяти лет, поскольку обе компании продолжают вкладывать значительные средства в исследования и разработки.

Общество Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.

Происшествия Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали данные о ликвидации аль-Багдади Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если эти сведения подтвердятся, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбе с терроризмом.

Общество «Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.

Политика В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее.

Спорт IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Политика Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.

Происшествия Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.

Общество Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.

Путешествия Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.