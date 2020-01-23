Финансы

РИА НовостиРИА НовостиНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.
Читать в источнике
Комментировать195
с чего всё началось

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.
РБК08:36

Подробнее о событии

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

RT на русском14:08

Гособлигации России продали за 58 млрд рублей неизвестному покупателю

Известия13:44

Аналитиков удивила «гигантская заявка» на аукционе Минфина РФ

Росбалт10:41

Неизвестный купил облигации Минфина за 58 млрд рублей

Московский Комсомолец12:44

Российский госдолг на десятки миллиардов купил неизвестно кто

Lenta.ru11:56

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

РИА Новости13:10

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

РБК08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Игры

Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx

Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Красная весна 06:04
Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
ИА Новороссия 03:13
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Политика

Сегодня начался визит Владимира Путина в Израиль

Insider News 12:28
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

ToDay News Ufa 07:55
Космос

Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками

ТАСС вчера в 19:43
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Политика

Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РБК 10:09
Общество

«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-иноагентах

2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" не только юридических, но и физических лиц.
Новые Известия 12:21
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 07:12
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Армия и оружие

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
РБК 11:58
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Общество

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Коммерсантъ 21 января в 11:45
Финансы

Солид Банк снизил ставки по вкладам

Прежняя ставка – 6,18%.Доходность «Столичного» (от 50 тыс. рублей на один год) составляет 5,9% годовых (вместо 6,1%).
Банки.ру 08:55
Общество

В Китае из-за коронавируса закрыли второй город

Вслед за городом Ухань, где располагается эпицентр вспышки короновируса нового типа, власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган в провинции Хубэй, население которого составляет около восьми миллионов человек.
Московский Комсомолец 08:04
Общество

Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом

Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
Фонтанка.Ру вчера в 11:34
Общество

Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ

Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие.
Телеканал 360° 12:43
Шоу-бизнес

В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы

Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Paparazzi.ru 03:36
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

Список лучших фильмов XXI века составил британский журнал Empire.
Моя Москва.онлайн 21 января в 03:38
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

РИА Новости 12:43
Происшествия

Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
BFM.ru 07:31
Игры

В Steam началась распродажа «Лунного нового года»

В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.
Игромания.ру 13:55
Авто

В Роспатенте появились новые детали «Русского Прадо» от УАЗа

УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
Автоновости дня 21 января в 10:26
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК 12:58
Общество

ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны

"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
ТАСС 07:04
Интернет

Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac

Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда.
ГЛАС.RU 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное