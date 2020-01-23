Финансы
РИА НовостиНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.
Читать в источнике
Оценить176
с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБК08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Гаджеты
Эксклюзив. Официальные рендеры Samsung Galaxy S20, S20+ 5G и S20 Ultra 5G за три недели до анонса
Политика
Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Накануне, 22 января, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может провести с Зеленским на форуме кратковременную встречу, объяснив это тем, что от украинского президента поступали запросы.
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказался сократить срок ареста российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
Общество
В Пекине отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса
Власти Пекина отметили крупные мероприятия, организованные в честь новогодних праздников.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Гаджеты
В AnTuTu появился новый самый мощный в мире смартфон
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала выглядеть сильно старше своих лет
После десятков тщательно отретушированных и отобранных постановочных фотографий, которые Ляйсан Утяшева выкладывает в свой инстаграм-аккаунт, этот кадр действительно выглядит странно.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Общество
Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным
Изначально агрегатор планировал стать прибыльным в начале 2019 года, однако этого не случилось из-за конкуренции в b2c-сегменте на российском рынке — Gett пришлось снизить цены, чтобы удерживать позиции на отечественном рынке.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Происшествия
На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело
Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
Армия и оружие
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.