Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.

с чего всё началось

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.

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