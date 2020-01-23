Финансы

РИА НовостиРИА НовостиНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.
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с чего всё началось

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.
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