Финансы
РИА НовостиНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.
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с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБКвчера в 08:36
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Кричевский и Делягин увидели спекулянтов за рекордной покупкой госдолга России
Национальная служба новостей05:09
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