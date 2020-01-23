Финансы
REGNUMОблигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Напомним, 22 января, Минфин на двух аукционах разместил в общей сложности облигации на 85 млрд рублей. На первом аукционе — 58,42 млрд рублей с датой погашения — в ноябре 2025 года.
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с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБК08:36
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