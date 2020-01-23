Финансы

RT на русскомRT на русскомНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Читать в источнике
Комментировать419
с чего всё началось

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.
РБК08:36

Подробнее о событии

Эксперты сочли самым необычным за всю историю аукцион Минфина по продаже ОФЗ за 22 января

ТАСС15:59

Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина

Российская газета15:11

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

РБК08:36

Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор

Национальная служба новостей13:43

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

РИА Новости13:10

Российский госдолг на десятки миллиардов купил неизвестно кто

Lenta.ru11:56

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

RT на русском14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Политика

Израиль начал процесс передачи Александровского подворья РПЦ

Израиль в ответ на просьбу России, которая была подана в свое время, начал юридический процесс записи Александровского подворья на имя Русской православной церкви.
ТАСС вчера в 18:05
Происшествия

В центре Курска горит кафе «Мимино»

Сообщение о пожаре в кафе «Мимино» на Красной площади, 7 поступило в 17:05.
ТРК Сейм (Курск) 09:31
Транспорт

В Петербурге готовятся к строительству четырех новых станций метро

В 2020 году начнется процедура объявления конкурса на строительство нескольких новых участков линий Петербургского метрополитена.
Вечерний Санкт-Петербург 06:21
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
REGNUM 03:11
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Общество

Россияне назвали МГУ лучшим вузом страны

Россияне выбрали лучший вуз в стране.
Вечерняя Москва 13:28
Хоккей

«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»

Газета.Ru 15:10
Политика

Американский аналитик заявил о «смерти» «Северного потока-2»

"Северный поток - 2 приостановлен по меньшей мере на два года, а возможно, и дольше", - заявил Хербст.
ИА Новороссия 14:22
Политика

Елизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
REGNUM 10:14
Политика

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

РБК 03:05
Гаджеты

Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51

На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Astera вчера в 12:40
Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото чемпионата Европы

РБК 16:37
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Общество

Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами

Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Челябинск Сегодня вчера в 23:30
Общество

Управляющая активами Магомедова решила уйти в отставку

РБК 16:01
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru 15:11
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 14:01
Происшествия

В Дагестане задержаны члены экстремистской организации

В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).
Вести.Ru 13:55
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
ANNA-News 09:26
Кино

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Телеканал 360° 20 января в 00:38
Политика

В Deutsche Bahn объяснили участие в «реформе» железных дорог Украины

"Укрзализныця" и крупнейший немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn договариваются о сотрудничестве сроком на 10 лет.
Газета.Ru 14:25
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС 16:04
Политика

Организаторы форума Холокоста в Израиле осудили демарш Зеленского

Отказ президента Украины Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение.
ИА Новороссия 06:27
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
Армия и оружие

У США появился «летающий авианосец»

Lenta.ru 16:14
Общество

AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
ТАСС 00:45
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное