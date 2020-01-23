Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.

с чего всё началось

Неизвестный инвестор купил облигации облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей. Это оказалась крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов. На крупную заявку обратили внимание финансовые аналитики «ВТБ Капитал» и банка «Уралсиб».

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Происшествия СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Происшествия В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Политика Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.

Политика Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.