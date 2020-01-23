Финансы
REGNUMОблигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей. Это оказалась крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов. На крупную заявку обратили внимание финансовые аналитики «ВТБ Капитал» и банка «Уралсиб».
Читать в источнике
Оценить364
с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБК08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Кино
Netflix может выпустить анимационный сериал по «Ведьмаку»
Известно, что анимационный сериал, сценаристом которого стал Бо ДеМайо, может стать частью вселенной "Ведьмака".
Политика
Трамп опроверг сообщения о деталях и сроках оглашения «сделки века»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сообщения о деталях так называемой сделки века, под которой подразумевается некий мирный план урегулирования палестино-израильского конфликта, являются спекуляциями.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Бочкарева решила продать кадиллак после скандала с наркотиками
Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева объявила о продаже иномарки после завершения скандала из-за наркотиков.
Авто
Более 82 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзывают в России
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Здоровье
Прибывшую из КНР жительницу Белоруссии исследуют для исключения вируса
Жительнице Белоруссии, прибывшей из Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса, поставили диагноз "грипп".
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Общество
Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи
Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Авто
УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Политика
Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте
В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.
Политика
«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Футбол
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
Жеребьевка следующей стадии Кубка короля состоится 24 января, а матчи проведут 28, 29 и 30-го числа.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Кино
Marvel начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»
Шоу-бизнес
Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Общество
Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков частично признал вину
Обвиняемый в киберпреступлениях в США россиянин Александр Бурков частично признал вину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Транмер Роверс» выбил «Уотфорд» из Кубка Англии
«Уотфорд» не смог выйти в 1/16 финала Кубка Англии. Команда АПЛ в дополнительное время проиграла кубку 3-го дивизиона «Транмер Роверс».
Кино
«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
Хоккей
Галиев: решил бросить с обратной подкруткой, уже видел такой буллит
Просто решил взять на себя ответственность и чуть было не подвёл команду. Я был спокоен — знал, что буду делать и как буду бросать.