Экономика

RT на русскомRT на русскомНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
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с чего всё началось

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.
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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Snob.ru23 января в 16:08

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

РБК23 января в 08:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
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