Финансы

RT на русскомRT на русскомНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Читать в источнике
Комментировать486
с чего всё началось

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.
РБК08:36

Подробнее о событии

Эксперты сочли самым необычным за всю историю аукцион Минфина по продаже ОФЗ за 22 января

ТАСС15:59

Российский госдолг на десятки миллиардов купил неизвестно кто

Lenta.ru11:56

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

RT на русском14:08

Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор

Национальная служба новостей13:43

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

РИА Новости13:10

Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина

Российская газета15:11

Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

РБК08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Гаджеты

Роскачество проверило дорогие и бюджетные смартфоны

Проверка технических характеристик 24 новых смартфонов различных торговых марок была проведена специалистами «Роскачества», 23 января сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 22:08
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Гаджеты

Стартовали продажи российского неубиваемого планшета

Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.
Ferra 10:03
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Энергетика

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:52
Баскетбол

ЦСКА победил «Валенсию», «Зенит» обыграл «Олимпиакос»

Спорт-Экспресс 13:52
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Общество

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

Коммерсантъ 20:29
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Политика

Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.
Экономика сегодня 07:25
Происшествия

Найденной в заброшенном здании Читы семье предоставили дом

Zab.RU 22:31
Политика

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
Происшествия

Болгария объявила трех россиян в розыск за отравление бизнесмена

Прокуратура Болгарии объявила трех граждан России в международный розыск по обвинению в покушении на убийство общеопасным способом.
Известия 07:57
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.
Интерфакс 19:21
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Политика

Жириновский назвал ключевую причину распада СССР

Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
ФАН 18:28
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
РЕН ТВ 19:44
Политика

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
РИА Новости 19:05
Общество

25 января наступает Новый год по лунному календарю

Труд 16:20
Футбол

«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации

«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Metaratings 09:33
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Новые автомобили 03:06
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 05:07
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное