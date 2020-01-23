Финансы
RT на русскомНеизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
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с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБКвчера в 08:36
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Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина
Российская газетавчера в 15:11
Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор
Национальная служба новостейвчера в 13:43
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