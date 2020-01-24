Экономика
RuNews24.ruНеизвестный инвестор купил у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей
По словам аналитиков, результаты аукциона выглядят удивительными, так как выпуск облигаций был продан в одни руки. Это не сформировало дополнительный спрос на вторичном рынке. Минфин на двух аукционах разместил облигаций на 85 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить519
Подробнее о событии
Показать все источники
Неизвестный скупил облигации Минфина на 58 млрд рублей. Под подозрением фонд-нерезидент
Царьград23 января в 21:41
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Баскетбол
Овечкин высказался о гибели Брайанта
Энергетика
Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов Ми-24
США провели учения с использованием российских вертолетов Ми-24.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Здоровье
В Ухане начнут строить вторую больницу для заболевших коронавирусом
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Политика
Израильтянам впервые разрешили поездки в Саудовскую Аравию
«Министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Haaretz.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом из третьего дивизиона Англии
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Шрусбери Таун" в матче 1/16 Кубка Англии.
Политика
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Экономика
«Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin
Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Общество
У шоу Шепелева требуют миллион рублей за обман
Бизнесмен Евгений Самусенко принял участие в ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и остался недоволен работой программы.
Общество
Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала
Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
Китайская сторона оказывает все необходимое содействие для эвакуации дипломатов генконсульства США в Ухане из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин Ранее агентство Рейтер сообщило, что Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Здоровье
Власти Китая заявили об увеличении серьезности эпидемии коронавируса
Власти КНР пока не установили источник происхождения коронавируса, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй 26 января на пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31. Об этом 26 января сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.