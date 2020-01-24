По словам аналитиков, результаты аукциона выглядят удивительными, так как выпуск облигаций был продан в одни руки. Это не сформировало дополнительный спрос на вторичном рынке. Минфин на двух аукционах разместил облигаций на 85 млрд рублей.

Неизвестный инвестор купил у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей

Энергетика Россия может прекратить газовый транзит через Польшу Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.

Политика Израильтянам впервые разрешили поездки в Саудовскую Аравию «Министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Haaretz.

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Экономика «Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.

Общество Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.

Общество МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя Китайская сторона оказывает все необходимое содействие для эвакуации дипломатов генконсульства США в Ухане из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин Ранее агентство Рейтер сообщило, что Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса.

Происшествия В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.

Шоу-бизнес Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.

Здоровье Власти Китая заявили об увеличении серьезности эпидемии коронавируса Власти КНР пока не установили источник происхождения коронавируса, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй 26 января на пресс-конференции.

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Политика Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.