Экономика
REGNUMНеизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России. Данная сделка является крупнейшей за всю историю подобных аукционов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт Росбанка.
Читать в источнике
Оценить519
с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБК23 января в 08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Кричевский и Делягин увидели спекулянтов за рекордной покупкой госдолга России
Национальная служба новостей24 января в 05:09
Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина
Российская газета23 января в 15:11
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Происшествия
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Армия и оружие
Обошлись без пехоты: Парная работа сирийских танков Т-72 попала на видео
Судя по выложенным кадрам, парная работа, напоминающая своеобразную «карусель», получается у них весьма эффективная: в руинах вместе с «повстанцами» оказалась достаточно обширная площадь.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
Общество
В России работающим пенсионерам восстановят индексацию пенсий
По словам Талии Хабриевой, норма об индексации пенсий работающим пенсионерам находится в дополняемой поправками части 6 статьи 75 Конституции.
Футбол
Наполи — Ювентус 2:1 (2-й тайм)
Гаджеты
Apple отказалась от одинаковой зарядки для всех смартфонов
Компания Apple заявила, что единый разъем для зарядки на всех смартфонах задушит инновации.
Политика
Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Болгарию
Российские дипломаты, которых 24 января объявили в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну.
Спорт
Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Политика
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила девичник на фоне слухов о скорой свадьбе
В обоих случаях компанию Ольге составлял Давид, и после недавнего дня рождения Ольги, который та отпраздновала именно в Таиланде, слухи о скорой свадьбе возникли с новой силой.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Политика
Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио
На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
Футбол
Гончаренко оценил Караева, который находится на просмотре в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу нападающего клуба КАМАЗ Давида Караева на сборах с командой.
Здоровье
Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин
Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Здоровье
В Китае новым вирусом заразился двухлетний малыш
Случай заражения новым типом коронавируса двухлетнего ребенка зафиксирован Гуанси-Чжуанском автономном районе Китайской Народной Республики, 25 января сообщило издание «Жэньминь Жибао».
Общество
В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
Происшествия
В Иране в полете загорелся пассажирский самолет
Самолет в Иране совершил экстренную посадку после того, как у него в полете загорелся двигатель. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.