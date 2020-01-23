Финансы
REGNUMНеизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России. Данная сделка является крупнейшей за всю историю подобных аукционов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт Росбанка.
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с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБКвчера в 08:36
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Кричевский и Делягин увидели спекулянтов за рекордной покупкой госдолга России
Национальная служба новостей05:09
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