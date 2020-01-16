Происшествия
РБКНеизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. Еще одна женщина получила ранение.
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Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
Частый секс может задержать менопаузу
Экономика
Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства
Рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения о намерении российского правительства уйди в отставку в полном составе.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Энергетика
Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию
Новаку задали вопрос о том, что будет делать Москва в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.
Единоборства
Александр Беспутин отрицает употребление допинга
Чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе обвинили в употреблении допинга.
Космос
Раскрыта природа таинственного объекта из космоса
Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
Политика
Мишустин встречается с Володиным в Госдуме
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Политика
В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат
Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Наука
Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН
Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
Наука
ФМРТ сделали одновременно двоим
Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.