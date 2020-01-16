Происшествия

РБКРБКНеизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. Еще одна женщина получила ранение.
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Бастрыкин направил криминалистов в Новокузнецк для расследования стрельбы в суде

ТАСС00:49

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

Интерфаксвчера в 22:52

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда под Кемерово

ТК Звездавчера в 23:43

Установлена личность стрелявшего в российском суде

Lenta.ruвчера в 23:35

Стала известна личность стрелка, который убил пристава

ВашГород.ру00:32

Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда

РИА Новости00:45

Новокузнечанка получила серьезную рану лица при нападении стрелка в суде

VSE42.RU00:32
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Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости вчера в 15:49
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Общество

Частый секс может задержать менопаузу

ToDay News Ufa вчера в 13:05
Экономика

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства

Рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения о намерении российского правительства уйди в отставку в полном составе.
BFM.ru вчера в 08:46
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
REGNUM 00:05
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Энергетика

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

Новаку задали вопрос о том, что будет делать Москва в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию.
РБК вчера в 07:21
Единоборства

Александр Беспутин отрицает употребление допинга

Чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе обвинили в употреблении допинга.
Время Пресс вчера в 11:06
Космос

Раскрыта природа таинственного объекта из космоса

Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
Lenta.ru вчера в 12:47
Политика

Мишустин встречается с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
RT на русском 00:45
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:37
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

РИА Новости вчера в 19:06
Политика

В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 13:57
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Политика

Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Наука

Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН

Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
МР7.ру 13 января в 23:50
Наука

ФМРТ сделали одновременно двоим

Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
N+1 14 января в 11:18
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Газета.Ru 00:36
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета вчера в 04:02
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Главное