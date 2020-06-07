Происшествия

RT на русскомRT на русскомНеизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России, по данному факту проводится проверка.
Читать в источнике
Комментировать124

Подробнее о событии

СК возбудил дело после стрельбы из квартиры на юго-западе Москвы

ТАСС16:43

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

РБК15:54

МВД сообщило об одном пострадавшем в стрельбе на юго-западе Москвы

Интерфакс16:45

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна

РИА Новости15:45

Прохожий пострадал во время стрельбы на юго-западе Москвы

Агентство Москва16:31

Число раненных при стрельбе на улице Строителей возросло до двух человек

Москва 2416:13

Неизвестный открыл стрельбу на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва15:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском 00:00
941
Политика

Коммунисты готовят «народный» референдум

До 1 июля ленинцы собираются провести свой, «народный», референдум, чтобы выяснить, как граждане относятся к предложенным коммунистами, но не одобренным поправкам: возвращению прежнего пенсионного возраста, национализации природных ресурсов, прогрессивной шкале налогов и прямым выборам губернаторов.
Наша версия 12:38
5
Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
3
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
70
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей

Экспресс газета 13:22
Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Политика

Глава МИД Франции заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Франция не заинтересована в отдалении России от Европы, пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Жана-Ива Ле Дриана.
Газета.Ru 15:02
3
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Здоровье

Доктор Мясников назвал необычную причину заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что стресс может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва вчера в 11:01
700
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
969
Общество

В Совфеде не исключили смерти Скрипалей

Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
3
Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня.
Российская газета 10:35
42
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
303
Фигурное катание

Утвержден переход Трусовой в академию Плющенко

Ридус 14:39
Происшествия

В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка

Подростка жестоко избили и нанесли не меньше двух ударов ножом.
Российская газета 14:00
11
Футбол

Шевченко продлит контракт со сборной Украины на 2,5 года

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко после конгресса Украинской ассоциации футбола рассказал, что продолжит работать с национальной сборной страны.
Soccer.ru 11:10
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Известия вчера в 05:31
583
Религия

Православные христиане отмечают Троицу и читают сильные молитвы

56orb.ru вчера в 21:38
Политика

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
87
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
53
Политика

В США заявили о планах Китая помешать созданию вакцины от COVID-19

Китай пытается строить препятствия для западных стран в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.
Известия 14:46
2
Кино

Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом

Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
10
Политика

Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk вчера в 15:23
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
243
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru 15:38
32
Политика

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
159
Общество

Массовые акции протеста против расизма прошли в ряде городов Европы

РБК 16:25
2
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,4K
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 05 июня в 02:36
84
Главное