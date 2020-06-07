Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России, по данному факту проводится проверка.

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

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