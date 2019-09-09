Происшествия
REGNUMНеизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт, есть жертвы
Стрельбу открыл неизвестный злоумышленник в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Об этом 9 сентября сообщила в Twitter полиция Роттердама. Выстрелы прозвучали в одном из жилых кварталов города.
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Футбол
Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
Матч ТВ 14:03
Футбол
Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Кремль отказался комментировать список участников обмена с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, кто вошел в список граждан, участвовавших в обмене с Украиной.
Коммерсантъ 07:29
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Политика
Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева
Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.
Вести.Ru 15:57
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Кино
Студии Marvel и DC поборются за Киану Ривза
Стало известно, что студии Marvel и DC хотят сотрудничать с актером Киану Ривзом. Так, первая компания ищет подходящую роль для артиста.
VSE42.RU 02:54
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Армия и оружие
Минсельхоз вмешался в танковые дела
Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.
Коммерсантъ 18:30
Политика
В Лондоне Рааб обсудит с главой финского МИД российско-украинские отношения
Российско-украинские отношения, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе обсудит в Лондоне во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
РИА Новости 17:41
Гаджеты
В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48