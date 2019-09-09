Стрельбу открыл неизвестный злоумышленник в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Об этом 9 сентября сообщила в Twitter полиция Роттердама. Выстрелы прозвучали в одном из жилых кварталов города.

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт, есть жертвы

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