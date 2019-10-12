Происшествия

Вести.RuВести.RuВ московском кафе произошла перестрелка

В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.
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с чего всё началось

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

Второго предполагаемого участника конфликта, добавили в пресс-службе, задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
РИА Новости17:01

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В центре Москве в результате стрельбы в кафе ранили человека

РБК17:12

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

РИА Новости17:01

Мужчину ранили из травматического пистолета в кафе около посольства Киргизии в Москве

Вечерняя Москва15:35

В кафе в центре столицы произошел конфликт со стрельбой

Москва 2415:54

В Москве в результате конфликта в кафе ранили одного человека

ТАСС15:46

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в кафе в центре Москвы

Агентство Москва16:01

Фото с места стрельбы в кафе рядом с посольством Киргизии в Москве

РЕН ТВ15:24
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Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Donday.ru 07:07
Политика

В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения

В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный 00:31
Наука

В Дании бензиновые автомобили увеличили выбросы углекислого газа

За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле.
REGNUM 02:09
Армия и оружие

CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК 14:28
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Общество

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Единоборства

Непобежденный Усик дебютирует в новой категории

BFM.ru 09:26
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Кино

Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»

В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
РИА Новости 00:06
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Политика

Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 7-9 тысяч рублей

Актуальные Новости вчера в 04:09
Музыка

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Культура

Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке

Ньюс-НН 10 октября в 12:38
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 10 октября в 13:27
Происшествия

Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

РИА Новости 14:37
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Армия и оружие

В ЛНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил

РИА Новости 10 октября в 05:03
Музыка

«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге

Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика

Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Известия 09:35
Кино

Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»

Какой получилась лента американского режиссера Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера.
Коммерсантъ FM 10 октября в 09:45
Кино

Добронравов прокомментировал уход «обиженного» Добрынина из «Сватов»

В ответ Добронравов заявил журналистам, что его коллега «никогда ничего об этом не говорил».
Экономика сегодня 03:58
Футбол

Рамос прокомментировал упущенную победу над Норвегией

Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поделился мыслями после ничьей с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 18:51
Музыка

На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»

"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
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