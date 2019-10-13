Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНеизвестный открыл стрельбу в московском кафе

Посетитель ресторана в центре Москвы устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы столичного главка полиции. Инцидент произошел в кафе на улице Большая Ордынка около 21:00.
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с чего всё началось

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

Конфликт в ресторане на улице Большая Ордынка в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости17:01

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В центре Москве в результате стрельбы в кафе ранили человека

РБК17:12

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

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В кафе в центре столицы произошел конфликт со стрельбой

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Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в кафе в центре Москвы

Агентство Москва16:01

В Москве в результате конфликта в кафе ранили одного человека

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Вечерняя Москва15:35

Фото с места стрельбы в кафе рядом с посольством Киргизии в Москве

РЕН ТВ15:24
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Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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В Испании был обворован дом нападающего «Сельты» Яго Аспаса. Инцидент произошел 10 октября, сообщает Marca.
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