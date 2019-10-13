Конфликт в ресторане на улице Большая Ордынка в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

с чего всё началось

Посетитель ресторана в центре Москвы устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы столичного главка полиции. Инцидент произошел в кафе на улице Большая Ордынка около 21:00.

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