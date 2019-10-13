Происшествия
Lenta.ruНеизвестный открыл стрельбу в московском кафе
Посетитель ресторана в центре Москвы устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы столичного главка полиции. Инцидент произошел в кафе на улице Большая Ордынка около 21:00.
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Конфликт в ресторане на улице Большая Ордынка в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.РИА Новости17:01
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Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России
Известия вчера в 08:55
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Теннис
Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир ATP в Шанхае
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву по силам одержать победу в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 07:15
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти
По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Коммерсантъ 19:57
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Культура
Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН 10 октября в 12:38
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Политика
Трамп заявил о заключении торговой сделки с Китаем
Невские Новости 13:00
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика
В Эквадоре ввели комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 17:56
Футбол
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.
Газета.Ru 20:27
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет производиться в России
Грузовым подразделением немецкого бренда было анонсировано появление в нашей стране обновленного грузовика Actros, получившего инновационное оборудование.
CarsWeek.ru вчера в 11:13
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Происшествия
В Испании обворовали дом нападающего «Сельты»
В Испании был обворован дом нападающего «Сельты» Яго Аспаса. Инцидент произошел 10 октября, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 14:34
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Экономика
Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты
Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Российская газета вчера в 07:54
Общество
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
ТАСС 19:02
Армия и оружие
Джонсон призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил президента Турции Тайипа Эрдогана свернуть военную операцию на севере Сирии.
Газета.Ru 16:56
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
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