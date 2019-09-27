Происшествия
Lenta.ruНеизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Красного Маяка в районе Чертаново.
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Три человека получили ранения в результате стрельбы из травматического оружия в общежитии на юге Москвы
Агентство Москвавчера в 16:44
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 25 сентября в 09:18
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Экономика
Почти 9% бензина в России является контрафактом
Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
Республика Татарстан вчера в 04:00
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости вчера в 15:15
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»
ГТРК Самара 25 сентября в 14:29
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Гаджеты
Новые iPhone заряжаются быстрее, чем было заявлено Apple
Смартфоны iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro заряжаются с максимальной мощностью 22 Вт, что выше, чем было заявлено производителем.
iReactor 24 сентября в 00:19
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Авто
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor вчера в 06:24
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия 00:36
Происшествия
Генерала МВД обвиняют в вымогательстве
Дождь 25 сентября в 12:08
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика
Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика
Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма
Глава Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал свою помощь в деле «возвращения Крыма».
Радио Комсомольская правда вчера в 05:56
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Происшествия
В Норвегии затонул российский траулер
Накануне, 25 сентября, около полудня появилась информации о возгорании на российском траулере в Тромсё, где он пришвартовался для смены экипажа и проведения ремонтных работ.
Inc-news.ru вчера в 06:47
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости вчера в 14:52
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости вчера в 03:35
Наука
Кривые блеска гамма-всплесков объяснило сверхсветовое движение
Астрофизики Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета и Джон Хаккила из Колледжа Чарльстона провели исследование о взрывах, из-за которых появляются гамма-всплески.
МедиаПоток вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 25 сентября в 02:16
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
На Волге загорелся груженый железом сухогруз
РБК вчера в 23:35
Футбол
Месси вновь может пропустить игру
Газета.Ru 25 сентября в 02:18